Wegen steigender Corona-Zahlen : Rostock schließt die Schulen

Ab Montag wird im Distanzunterricht gelehrt. Notbetreuung für Klassenstufen 1 bis 6 und Abschlussprüfungen werden ermöglicht.

Rostock | Angesichts der gestiegenen Infektionszahlen in den vergangenen Tagen in der Hansestadt, folgen nun die ersten Konsequenzen. Ab Montag schließt Rostock seine Schulen. Wie die Stadt am Mittwochabend mitteilte, erfolge der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen in der Hansestadt dann ausschließlich in Form des Distanzunterrichtes. Das habe Oberbürg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.