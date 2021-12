Für weniger Individualverkehr : Rostock will 74 neue Mobilitätspunkte bauen

Die drei Standorte in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt erfreuen sich großer Beliebtheit. In den nächsten Jahren sollen sukzessive weitere in der ganzen Stadt entstehen. Gelder hierfür kommen zum Teil vom Bund.

Rostock | Ein Auto, ein Lastenrad oder einen E-Roller leihen – alles möglich an den drei Mobilitätspunkten in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Da diese sich nach rund einem Jahr immer noch großer Beliebtheit erfreuen, will die Stadt 74 weitere in verschiedenen Vierteln bauen, teilte das Mobilitätsamt mit. Nicht nur aus der KTV, sondern auch aus ande...

