Vier Jahre vor der Blumenschau : Rostock will Buga-Vertrag endlich unterschreiben

Vier Jahre nach der Bewerbung fassten die Bürgeschaftsmitglieder wichtige Beschlüsse für das Großereignis. Nur mit der Blumenschau könnte die Stadtentwicklung vorangebracht werden.

Rostock | Es ist und bleibt das Aufregerthema in der Rostocker Kommunalpolitik. Am Mittwoch standen sich erneut Kritiker und Befürworter der Bundesgartenschau (Buga) 2025 in der Sitzung der Bürgerschaft unversöhnlich gegenüber. Auch fast ein Jahr nach der Zustimmung der Stadtpolitiker zu den Großprojekten für die Blumenschau sollte nun über den Vertrag mit der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.