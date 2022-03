Antrag in Bürgerschaft : Rostock will mit Regenbogenbank Vielfalt und Toleranz zeigen

Diese soll in den Wallanlagen aufgestellt werden. Die Rostocker Bürgerschaft will damit ein Zeichen der Solidarität für so genannte queere Mitbürger setzen – doch die CDU hat andere Vorstellungen.

Rostock | Seit fast einem Jahr diskutiert die Stadtpolitik über eine Regenbogenbank für Rostock. Ursprünglich sollte diese Bank als Gedenkstätte für die Gräueltaten an Homosexuellen in der Zeit des Nationalsozialismus aufgestellt werden. Doch lange wurde hin und her überlegt – und nun soll die Bedeutung der Regenbogenbank weiter gefasst werden. Zudem drängt lan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.