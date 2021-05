Corona-Pandemie in Rostock : Abstrichzentrum der Stadt in der Sporthalle Petrischanze schließt

Schon in wenigen Tagen soll es soweit sein. Die geringe Nachfrage wäre der Grund. Weiterhin sind PCR-Tests noch in der Unimedizin möglich.

Rostock | Die niedrigen Infektionswerte in der Hansestadt haben auch Auswirkungen auf die Testangebote in der Hansestadt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wird das städtische Abstrichzentrum in der Sporthalle Petrischanze, Am Küterbruch 6, bereits am Montag um 15 Uhr wegen der geringen Nachfrage schließen. PCR-Tests noch in der Unimedizin möglich „Die ...

