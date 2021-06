Mehr Personal in Rostocker Kitas : Bürgerschaft vertröstet Eltern und Erzieher weiter

Sie vertagte gleich mehrere Anträge für mehr Personal in Kitas auf später. Damit sind Vertreter des Kita-Stadtelternrats und Gewerkschafter nicht einverstanden. Die Verwaltung soll im August einen Masterplan vorlegen.

Rostock | Die Forderung ist unstrittig, der politische Wille ist da. So signalisierten es zumindest die Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft, sagte Bastian Schwennigcke, Vorsitzender des Kita-Stadtelternrats am Mittwoch vor der Sitzung in der Stadthalle. Das Ziel: Mehr Personal in Kitas für eine bessere Betreuung in den Einrichtungen. Zusammen mit Eltern, Erzi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.