Warnemünde und Markgrafenheide : Rostock macht neue Baderegeln am Strand frühestens im August fix

Der Ortsbeirat Warnemünde konnte sich noch nicht ausführlich zur neuen Strandsatzung austauschen und beantragte deshalb den Aufschub. Damit kommt das Thema erst nach den Ferien wieder auf den Tisch der Bürgerschaft.

Rostock | In diesem Sommer bleibt vorerst noch alles beim Alten am Strand in Warnemünde und Markgrafenheide. Denn die Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft vertagten die Diskussion zu der von Stadt und Tourismuszentrale vorgelegten neuen Strandsatzung am Mittwoch noch einmal. Damit wird frühestens Mitte August debattiert, wenn die Sommerferien längst vorbei sin...

