Rostock : Buslinie 27 verkehrt wieder über Haltestellen Saarplatz und Bei der Tweel

Zudem tritt auch der neue Jahresfahrplan der RSAG mit Anpassungen auf den Buslinien 16, 17 und 18 in Kraft.

Rostock | Nach Fertigstellung der Bauarbeiten in der Erich-Schlesinger-Straße in der Rostocker Südstadt verkehrt die Buslinie 27 ab Montag, 3. Januar, in beiden Richtungen wieder in ihrer normalen Linienführung über die Haltestellen Saarplatz und Bei der Tweel, darüber informierte die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). In diesem Zusammenhang wurden auch auf der B...

