Prozessauftakt am Landgericht : Rostocker Drogenhändler legt Geständnis ab

Der Angeklagte soll insgesamt mit 13 Kilogramm Amphetamin, vier Kilogramm Marihuana und über zwei Kilogramm Kokain gehandelt haben.

Rostock | Vor dem Rostocker Landgericht hat am Mittwoch ein Prozess wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge begonnen. Auf der Anklagebank saß der 32-jährige Rostocker Mattes K. Er soll sich Drogen in erheblicher Menge verschafft haben, um diese gewinnbringend weiter zu verkaufen. Sechs Fälle der Handelns mit Betäubungsmitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.