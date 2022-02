Neuanschaffung in Rostock : Das sollen die neuen Straßenbahnen alles können

Gerade für Fahrgäste, die unterwegs gerne das Smartphone nutzen, sollen die Schienenfahrzeuge einiges zu bieten haben. Bereits ab 2025 könnten die ersten durch Rostock fahren.

Rostock | Insgesamt 28 neue und hochmoderne Straßenbahnen sollen bald durch Rostock fahren. Das steht zwar schon seit Ende 2020 fest, jedoch gab die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) erst kürzlich bekannt, was die neuen Straßenbahnen Fahrgästen und Fahrern bringen. Denn sie sollen nicht nur energiesparend sein, sondern auch so einiges in Sachen Komfort zu bieten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.