Lockerungen im Corona-Lockdown : Rostocker Händler plädieren für vollständige Öffnung

Einkaufen mit Termin lohnt sich für den stationären Einzelhandel nicht. Öffnung mit Luca-App wird befürwortet.

Rostock | Kisten werden hin und her geschoben, Kleidung auf die Stangen gehangen, Sportschuhe neu aufgereiht. Auf so manchem Artikel prangt ein rotes Schild „reduziert“. Auch wenn die Türen noch verschlossen bleiben, bereiteten die Mitarbeiter im Intersport in der Breiten Straße in der Rostocker Innenstadt am Donnerstag alles für eine Wiedereröffnung am 8. März ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.