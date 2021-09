Nach Flutkatastrophe : Rostocker Hortkinder sammeln Spenden für zerstörte Kita in Stolberg

Die Rostocker Hortkinder der Kita Spatzennest verkauften am Freitagnachmittag viele handgenähte Besonderheiten, aber auch selbstgemachte Waffeln, um Spenden für eine vom Hochwasser betroffene Kita im Westen Deutschlands zu sammeln.

Rostock | Selbstgenähte Rucksäcke, wiederverwendbare Geschenktüten, Schmuck, Lesezeichen und noch vieles mehr verkauften die Kinder des Spatzenhortes, der zur Kita Spatzennest im Rostocker Stadtteil Schmarl gehört am Freitagnachmittag. Der Erlös des Spendenverkaufs geht an eine Kindertagesstätte in Stolberg, die durch die Flutkatastrophe im Juli vollständig zer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.