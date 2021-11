Ausschluss von Ungeimpften : Rostocker Hotelgruppe arcona führt 2G-Regel ein

Diese Vorgabe gilt in allen Häusern des Unternehmens. Mit dieser Maßnahme soll das Wohl der Gäste und Mitarbeiter gewahrt werden.

Rostock | Die Rostocker Hotelgruppe arcona Hotels & Resorts macht ernst. Sie führt ab sofort in all ihren Häusern die 2G-Regel (geimpft, genesen) ein. Mit dieser Maßnahme soll das Wohl der Gäste und Mitarbeiter gewahrt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. „Das Infektionsgeschehen unter den Ungeimpften steigt rapide an und wir können nicht auf einheit...

