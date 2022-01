Volkshochschule Rostock : Jugendliche können Demokratieführerschein absolvieren

In dem neuen Kurs setzen sich junge Leute mit lokaler Politik auseinander und kommen mit Stadtvertretern ins Gespräch.

Rostock | Nicht etwa Autofahren, sondern in der Politik mitmischen – das sollen Rostocker Jugendliche künftig mit einem besonderen Führerschein, einem für Demokratie. Wie die Volkshochschule Rostock (VHS) am Dienstag mitteilte, können junge Leute vom 14. Februar bis 19. März an dem VHS-Kurs „Demokratieführerschein“ teilnehmen. Related content Dieser ist...

