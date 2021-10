Rostock : Kaufmannschaft sammelt 57 000 Euro für gute Zwecke

Die Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock e.V. hat sich als wohltätiger Verein, der seit seiner Neugründung 1994 über 900.000 Euro für soziale und kulturelle Zwecke sammelte, fest etabliert.

Rostock | Die Rostocker Kaufmannschaft hat bei ihrem traditionellen Festmahl viel Geld für gute Zwecke eingesammelt. Es sei bei dem Essen eine Rekordsumme von mehr als 57 000 Euro zusammen gekommen, teilte der Verein am Samstag in Rostock mit. Das Geld soll unter anderem an einen Kunstverein in der Stadt gehen und den Bau eines Brunnens in Warnemünde unterstütz...

