Kostenfreies Angebot : Rostocker Kinder und Jugendliche erhalten Schülerticket

Diese werden am Montag kostenfrei in den Schulen ausgegeben.

von NNN

31. Juli 2020, 18:00 Uhr

Rostock | Auch mit Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 am Montag haben Kinder und Jugendliche, die in Rostock wohnen, wieder Anspruch auf das kostenlose Schülerticket. Mit diesem können sie den öffentlichen Personennahverkehr im Rostocker Stadtgebiet, also in der Tarifzone Rostock, nutzen, teilte der VVW am Freitag mit.

Ausgegeben werden die Tickets am ersten Schultag am Montag in der jeweiligen Schule. Nachzüglern erhalten sie gegebenenfalls etwas später. Dieses muss anschließend mit einem Lichtbild des Nutzers versehen werden und bei jeder fahrt mit sich geführt werden, so der VVW. Kinder und Jugendliche können dann Straßenbahnen und Busse der Rostocker Straßenbahn AG, die S-Bahnen und Regionalzüge der Deutschen Bahn (DB) Regio, die Regionalbusse der rebus GmbH sowie die Warnowfähren in Warnemünde und im Stadthafen nutzen.

Wie der VVW mitteilt, können Rostocker Kinder und Jugendliche in der ersten Schulwoche auch ohne das Ticket die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei nutzen, da dieses erst mit Schulbeginn ausgegeben wird.