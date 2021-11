Aktion gegen Todesstrafe : Rostocker Künstlerin strahlt das Steintor an

Bereits zum 20. Mal jährt sich der internationale Aktionstag der Initiative Cities for life, an dem auch die Hansestadt Stellung gegen die Todesstrafe bezieht.

Rostock | Seit nunmehr zwei Jahrzehnten bekennt die Gemeinschaft Sant’ Egidio in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen am Internationalen Aktionstag Cities for Life – Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe Flagge. Mehr lesen: Internationaler Aktionstag: Rostock zeigt Flagge gegen die Todesstrafe Auch Rostock beteiligte sich erneut daran. Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.