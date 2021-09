Künstliche Intelligenz : Rostocker Wissenschaftler tagen zur Zukunft der Medizin

Am Freitag findet in Warnemünde ein Workshop zum Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin statt, der vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Rostock veranstaltet wird. Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft sind vor Ort.

Rostock | Einen Umbruch wie diesen hat die Medizin – und die Medizintechnik – seit Langem nicht mehr gesehen. Die Künstliche Intelligenz (KI) werde „die Schlüsseltechnologie des digitalen Wandels“ in der Medizin, so Prof. Klaus-Peter Schmitz, Direktor des Instituts für Implantattechnologie und Biomaterialien in Warnemünde. Gerade auf dem Gebiet der Datenvera...

