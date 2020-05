Stadtentwicklung in Rostock : Madsen will Stadtautobahn zum Radschnellweg machen

Rostocks dänischer Oberbürgermeister Madsen will die Stadtautobahn zwischen City und Warnemünde zum Radschnellweg machen.

von Michael Seidel

08. Mai 2020, 05:00 Uhr

Rostock | Rostocks dänischer Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sorgt einmal mehr für eine medialen Paukenschlag. Gegenüber dem Internet-Magazin brand eins, das ihm mit einer Interviewserie seit Monaten eine mediale Bühne bietet, wartete er mit einem neuen Vorschlag in Bezug auf den klimafreundlichen Umbau der Stadt auf: Madsen will eine Fahrbahn der vierspurigen Stadtautobahn zu einem Radschnellweg umwidmen.

"Wir haben hier mitten in Rostock eine vierspurige Schnellstraße, die B103, sie führt von der Innenstadt bis nach Warnemünde", sagte er dem Magazin. "Warum machen wir aus dieser Stadtautobahn nicht einen Radschnellweg? Auf der einen Seite könnten weiterhin Autos fahren, auf der anderen Fahrradfahrer. Das wäre ein echtes Highlight." Auf die Nachfrage, ob dies realistisch sei, kontert Madsen: "Das prüfen wir gerade. Die Bundesstraße ist Eigentum des Bundes. Es gibt aber die Möglichkeit, den Zweck einer Straße zu ändern. Das nennt sich Umwidmung. Wenn wir eine ökologische Wende wollen, warum sollte das nicht gehen? Die Welt hat sich verändert, und die Gesetze müssen folgen."

Georg Scharnweber





Die Bürgerschaft zeigte sich konsterniert. Als erster reagierte FDP-Bürgerschaftsmitglied Christoph Eisfeld: „Wer den Industriestandort Rostock ernsthaft entwickeln will, muss an die Anbindung von Werften, Kranbauern und Hafen denken. Da führt an der Stadtautobahn kein Weg vorbei", nahm Eisfeld gegenüber denn NNN Stellung.

"Zumal sich Rostock weder die Übernahme noch den Unterhalt der Bundesstraße leisten kann. Die Hansestadt hat gerade 1,4 Millionen Euro für die Kreuzung Evershagen ausgegeben. Das macht die finanziellen Dimensionen dieser Idee deutlich und zeigt, dass das weder umsetzbar noch sinnvoll ist“, gibt Eisfeld zu bedenken.

Susann Greve





CDU-Fraktionschef Daniel Peters sagte auf NNN-Anfrage, die Idee könne nur ein schlechter Witz sein. "Wenn man den Rostocker Verkehr komplett lahm legen wollte, dann sollte man so etwas tun", versuchte er dem Vorschlag sarkastisch zu begegnen. Nicht umsonst sei die B103 die zentrale Magistrale der Hansestadt, die derzeit ertüchtigt werden mit einem Brückenbaubauwerk. Man müsse schließlich insbesondere im Berufsverkehr an den Anschluss der Stadtteile Evershagen, Lütten Klein und Lichtenhagen denken. "Natürlich müssen wir die Voraussetzungen für den Fahrradverkehr verbessern. Wir können uns gern über einen Radschnellweg unterhalten - aber dann über eine vernünftige Linienführung und ohne den restlichen Verkehr in den Kollaps zu führen."

Susann Greve





Freundliche Zustimmung dagegen erntet Madsen beim ADFC. Dessen Vorsitzender Michael Reitz findet, es sei immer wichtig für eine lebendige Debatte, zunächst einmal eine Vision zu haben. Das zeige, dass nichts bleiben müsse, wie es war. "Bestimmte Maßnahmen befördern eine Radkultur in einer Stadt - das hat sich der OB gewiss am Beispiel Kopenhagens abgeschaut." Er persönlich finde den Vorschlag sehr spannend und würde sich freuen, wenn er umsetzbar wäre, sagte Reitz den NNN.

"Es gäbe aber auch eine Alternative, die wir schon mehrfach eingebracht haben." Damit spielt der ADFC-Vorsitzende auf die Fernwärmeleitung entlang der S-Bahn-Trasse an, die de facto auch die Innenstadt mit den westlichen Stadtteilen bis nach Warnemünde verbinde. "Würde man die Leitung unter die Erde verlegen, wäre darüber genug Platz für einen teils sogar idyllischen und breiten Radschnellweg ohne zusätzlichen Flächenverbrauch", erneuerte Reitz den Vorschlag seines Vereins.

Aline Farbacher





Kommentar von Michael Seidel Querdenken erlaubt Rostocks dänischer OB fegt die Stadtpolitik frisch durch. Zumindest gibt er noch immer den Anti-Politiker, der unkonventionell denken und seine Stadt innovativ umbauen will. Das ist allemal besser, als alte Zöpfe beharrlich zu pflegen, obwohl alle wissen, dass sie längst ab müssten. Doch Madsen muss aufpassen, dass er nicht dem Pippi-Langstrumpf-Syndrom unterliegt: Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Alle Politik ist letztlich an Recht und Gesetz gebunden. Die Umwidmung einer Stadtautobahn von Bundeszuständigkeit in Stadthoheit kann ganze Verkehrsfinanzierungskonzepte ins Rutschen bringen - ganz davon abgesehen, dass die Straßenbaulast (die heißt nicht umsonst so!) der Stadt auf Dauer schwer auf die Füße fallen könnte. Aber: Die Debatte ist eröffnet, die Gedanken sind frei. Der erste Diskurspartner sollte aber die Bürgerschaft sein - nicht ein Internetmagazin.