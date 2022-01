Rostocker Messen : Rostocker OstseeMesse und TIER&NATUR in MV abgesagt

Die OstseeMesse und TIER&NATUR in MV sind wegen der starken Ausbreitung der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die beiden Rostocker Messen solle es wieder im Frühjahr 2023 geben.

Rostock | Die für den 2. bis 6. März in Rostock geplante OstseeMesse ist wegen der sich verschärfenden Corona-Lage abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter inRostock GmbH mit. Eine Neuauflage soll es vom 1. bis 5. März 2023 wieder in der in der HanseMesse Rostock geben. Aus gleichen Gründen wird auch die Rostocker Messe TIER&NATUR in MW vom 26. und 27. März...

