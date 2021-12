Rostock : Flächen-Verkaufsverbot verhindert Schaffung von Arbeitsplätzen

Flächen der Stadt Rostock dürfen seit 2020 nur verpachtet und nicht verkauft werden. Oberbürgermeister Madsen und Vertreter der Rostocker CDU/UFR und FDP sehen darin Nachteile für Familien, Arbeitnehmer und Unternehmen.

Rostock | Weniger Arbeitsplätze, Absagen von Investoren und generell eine schlechtere Wirtschaft. All das sollen die Folgen eines Beschlusses der Bürgerschaft von 2018 sein. In diesem heißt es grundlegend, dass die Stadt Rostock ab 2020 eigene Flächen nur noch verpachten und nicht mehr verkaufen darf. Was damals bereits für Kontroversen sorgte, steht nun wieder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.