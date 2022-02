Nach Missbrauchsskandal : Rostocker Pfarrer setzt sich für Veränderungen in der Kirche ein

Mehr und mehr Fälle von Missbrauch in der katholischen Kirche kamen in den vergangenen Jahren ans Tageslicht. Viele Täter wurden jahrelang vor rechtlichen Konsequenzen geschützt. Ein Rostocker Pfarrer bezieht Stellung.

Rostock | Die Enthüllungen über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche haben mit dem Gutachten des Erzbistums München und Freising einen neuen Tiefpunkt erreicht. In den Institutionen der katholischen Kirche wurden Täter oftmals vor rechtlichen Konsequenzen geschützt und die Opfer somit im Stich gelassen, was mit dem Gutachten offengelegt wurde. Nun äu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.