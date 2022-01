Protest untersagt : Rostocker Politiker sind sich einig über Verbot von Corona-Demo

Nach dem Verbot der Corona-Demo am Montag positionieren sich die Rostocker Parteivorsitzenden zu der Entscheidung der Verwaltung. Trotzdem wird mit Protesten gerechnet.

Rostock | Nach unzähligen Protesten jeden Montag gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen, bei denen es immer wieder zu Ausschreitungen kam, ist es nun passiert: Die Stadt Rostock hat als Versammlungsbehörde die große Demonstration von Anmelder Jens Kaufmann untersagt. Jetzt äußern sich auch die Fraktionsvorsitzenden der Rostocker Parteien zu der Entscheidung der Verwaltung. Weiterlesen: Öffentliche Sicherheit gefährdet: Corona-Protest am Montag verboten „Es ist natürlich immer schwierig, wenn in Deutschland eine Demonstration verboten wird“, sagt Daniel Peters, Fraktionsvorsitzender der Rostocker CDU. „Das könnte bestimmt vor Gericht landen.“ Komplett gutheißen könne er die Entscheidung nicht, da er sich sonst „gegen das Grundgesetz stellen“ würde. Aber er gehe davon aus, dass eine solche Konsequenz wohl überlegt sei. „Grundsätzlich hat natürlich jeder das Recht zu demonstrieren“, meint auch der Rostocker Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. Aber „ich gehe davon aus, dass die Behörden die richtige Entscheidung getroffen haben“, denn jeder Demonstrant habe auch die Pflicht, sich an die entsprechenden Auflagen zu halten, so Flachsmeyer. Demonstranten sollten sich anderen Versammlungsleiter suchen Versammlungsleiter Kaufmann hätte in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit jedoch stets eher eskalierend, anstatt beschwichtigend gehandelt, meint die Vorsitzende des Rostocker Bunds, Sybille Bachmann. „Er hat die Leute angeheizt“, sagt die Vorsitzende. „Diese Entwicklung hat sich abgezeichnet.“ Deswegen sei es auch sinnvoll, wenn sich die Demonstranten in Zukunft einen anderen Versammlungsleiter suchen würden. Weiterlesen: Corona-Demonstration führt zu chaotischen Szenen in der Innenstadt „Wenn sie friedlich demonstrieren, ist das auch ihr gutes Recht“, bestätigt auch SPD-Fraktionsvorsitzender Thoralf Sens. Das Verbot ist seiner Auffassung nach aber wahrscheinlich gerechtfertigt, denn in den vergangenen Wochen sei von einem friedlichen Protest nicht viel zu sehen gewesen. Genauso sieht das auch Eva-Maria Kröger, Linken-Fraktionschefin in Rostock. „Jedoch befürchte ich, dass es trotzdem zu unangemeldeten Treffen kommt. Ich hoffe, viele Menschen sind vernünftig und beteiligen sich nicht an der Eskalation, die manche Querdenker weiterhin beabsichtigen.“ Corona-Kritiker könnten trotzdem durch Rostock ziehen Dass diese Schlussfolgerung nicht abwegig ist, zeigten auch die Chats in den entsprechenden Gruppen beim Messenger-Dienst Telegram. „Ich finde es ja ohnehin antiquiert, einen Abendspaziergang bei den Diktaturbehörden anzumelden oder gar um Genehmigung zum Spaziergang zu bitten“, schreibt dort ein Mitglied der Gruppe „Querdenken 381 Rostock“ direkt nach Bekanntgabe des Verbots. „Ich freu mich schon auf den Stadtbummel“, heißt es von einem anderen. Sich an die Maßgaben von Stadt und Polizei zu halten, scheint dort für viele abwegig. Gerade aufgrund der Ausschreitungen und Verstöße in den vergangenen Wochen wurde die Demonstration auf der Straße Am Strande, die Jens Kaufmann für den kommenden Montag ab 17 Uhr angemeldet hatte, jedoch untersagt. Angekündigt wurden von Kaufmann bis zu 5000 Personen. In Rostock gebe es aber noch immer eine hohe Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus heißt es in einer Mitteilung der Stadt am Freitag. Und wenn auf einer Versammlung „ganz bewusst gegen die Regelungen des Infektionsschutzes verstoßen wird, indem Auflagen nicht erfüllt werden, kann eine sichere Versammlung nicht gewährleistet werden.“ Drei weitere Proteste sind für Montag angekündigt Ob und in welcher Form am Montag größere Corona-Proteste stattfinden werden, scheint noch offen zu sein. Fest steht jedoch, dass eine kleinere Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen trotzdem von 15.45 bis 16.45 Uhr am Kanonsberg stattfinden darf. Am Neuen Markt und am Gertrudenplatz wurden von der Partei Die Linke sowie dem Bündnis Rostock Nazifrei zudem zwei Gegenproteste angemeldet, die jeweils um 17 Uhr starten sollen. Lesen Sie dazu den Kommentar: So langsam ist es eine Verschwendung von Steuergeldern ...

