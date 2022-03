Mit Hilfe von zwei Elfjährigen : Rostocker Polizei erwischt Fahrraddiebe

Zwei Schüler beobachteten vermeintliche Fahrraddiebe in Aktion. Die beiden Kinder konnten den Beamten nicht nur eine genau Beschreibung der Tatverdächtigen geben.

Rostock | Dank der Hilfe von zwei Elfjährigen konnte die Polizei in Rostock Fahrraddiebe ausfindig machen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, haben die beiden Schüler drei Personen dabei beobachtet, wie sie in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Mecklenburger Allee zuerst ein Fahrradschloss zerschnitten und danach mit dem Fahrrad davonfuhren. Zwei von d...

