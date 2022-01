Raubüberfälle in Evershagen : Rostocker Polizei fahndet nach Messerstecher

Nachdem ein als Postbote verkleideter Unbekannter am Sonntag in Evershagen zwei Senioren überfallen und verletzt hatte, ereignete sich am Montagvormittag ein ähnlicher Vorfall im Stadtteil Lütten Klein.

Rostock | Mit einem Großaufgebot fahndet die Rostocker Polizei derzeit nach einem unbekannten Täter, der am Sonntagnachmittag zwei Senioren beraubt und dabei schwer verletzt haben soll. „Der Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig“, teilte Polizeisprecherin Sophie Pawelke auf Nachfrage mit. Am Montagvormittag ereignete sich dann ein weiterer Vorfall, der mit den ...

