Rostock : Polizei fasst Graffiti-Sprayer in der KTV

Die Rostocker Polizei ermittelt gegen den 24-Jährigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Ein zweiter Tatverdächtiger konnte entkommen.

Rostock | Auf frischer Tat hat die Rostocker Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Graffiti-Sprayer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) gestellt. Gegen den 24-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Weiterlesen: Polizei schnappt Graffiti-Sprayer Gegen 2 Uhr beobachteten Polizeibeamte zwei Tatverdächtige, die in der Margar...

