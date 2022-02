Musikvideodreh am Stadthafen : Dan Verze und Cyyro machen Rap aus Rostock

Der neue Song der beiden Künstler heißt „Broke, aber gut aussehend“. Einige Szenen für das passende Video werden an der Haedgehalbinsel gedreht. Im wahren Leben ist einer der beiden Musiker Lehrer.

Rostock | Wer am späten Sonnabend am Rostocker Stadthafen entlangspaziert, könnte in einen Musikvideodreh hineinstolpern. „Broke, aber gut aussehend“ wird der neue Song der Rostocker Künstler Dan Verze und Cyyro heißen. Einige Szenen für das passende Video werden am 12. Februar auf dem großen Parkplatz nahe der Haedgehabinsel gedreht. Related content Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.