Corona-Tests und Maskenpflicht : Rostocker Schulen sind nach Weihnachtsferien gut vorbereitet

Schüler müssen bestätigen, dass sie sich während der Ferien nicht in einem Hochrisikogebiet aufgehalten haben. Zudem gibt es verschärfte Test- und Maskenregelungen.

Rostock | Die Weihnachtsferien sind vorbei und für Kinder und Jugendliche heißt es wieder, in die Schule zu gehen. Doch angesichts der immer noch hohen Inzidenz und Warnstufe Rotplus am Montag in der Hansestadt gibt es für Schulen, Schüler und Eltern mit Jahresbeginn einiges zu beachten. Auch interessant: 3G-Pflicht im ÖPNV für Schüler während der Ferien ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.