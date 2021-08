Trotz klammer Kassen : Rostocks Stadtpolitiker stimmen für mehr Personal in Kitas

Es ist aber noch nicht sicher, wie die Hansestadt die zusätzlichen Ausgaben ab 2023 finanzieren kann. Kritisch wurde das Verhalten des Kita-Stadtelternrats kurz vor der Abstimmung bewertet.

Rostock | Mehr Personal – und das nicht nur wie von einer Initiative gefordert für Rostocker Krippen, sondern auch für Kitas und Horte. Die Bürgerschaft hat am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen, dass der Personalschlüssel in Einrichtungen für Kinderbetreuung in der Hansestadt angehoben wird und damit mehr als 160 Vollzeitstellen geschaffen werden. Diese E...

