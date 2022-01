Von Rostock in die Welt : Straßenmusiker Öxl hat nach Debütalbum weiterhin große Ziele

Rostock, Kopenhagen, London: Wie Viktor Marnitz mit Gitarre und Verstärker sein Glück im Freisein gefunden hat.

Rostock | Das Leben geht mitunter erstaunliche Pfade – das hat auch Straßenmusiker Viktor Marnitz alias Öxl in seinen 24 jungen Jahren gelernt. So jung erscheint er einem aber gar nicht, wenn er mit tief gezogenem Hut auf der Straße sitzt und über Dinge singt, die viele Menschen in seinem Alter noch gar nicht erlebt haben – wie eine weise Eule in Gestalt eines ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.