Zum Weltwassertag : Rostocker Unternehmen setzt sich für Schutz von Trinkwasser ein

Trinkwasser muss geschützt werden. Mit dem Weltwassertag machen die Vereinten Nationen darauf jedes Jahr wieder aufmerksam. Der Rostocker Wasserversorger Nordwasser beteiligt sich mit mehreren Vorhaben daran.

Rostock | Wasser ist der Grundbaustein allen Lebens auf der Erde. Das vorhandene Trinkwasser zu schützen ist also nicht nur wichtig, sondern notwendig. Um darauf aufmerksam zu machen, rufen die Vereinten Nationen bereits seit 29 Jahren, immer am 22. März, zum Weltwassertag auf. Unter dem Motto „Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz“ wird sich in diesem Jahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.