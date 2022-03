Wettbewerb : Rostocker erfolgreich beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

Von 21 Teilnehmern gewannen 15 musikalische Talente vom Konservatorium Rostock erste Preise. Sieben von ihnen treten nun beim Bundeswettbewerb an.

Rostock/Stralsund | Auch bei der 31. Auflage des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ haben Schüler des Rostocker Konservatoriums ihr Talent unter Beweis stellen können. Insgesamt 21 Jungen, Mädchen und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 20 Jahren nahmen an dem Wettbewerb teil, der am Wochenende in Stralsund ausgetragen wurde, teilte Edgar Sheridan-Braun, Direktor des ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.