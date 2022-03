Carsharing-Angebot erweitert : Rostocker können jetzt auch E-Autos ausleihen

In der KTV können Carsharing-Nutzer ein Elektroauto mieten. Dafür wurde eigens ein Stellplatz samt Ladeinfrastruktur eingerichtet. Und es zu mieten, ist relativ einfach.

Rostock | In der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) stehen sie, in der Südstadt, Evershagen oder Warnemünde auch und selbst in den Stadtteilen Groß Klein, Lichtenhagen oder Toitenwinkel sind die zumeist kleinen Stadtflitzer zu finden. Als Alternative zum eigenen Auto haben Rostocker mittlerweile die Wahl aus diversen Carsharing-Angeboten in der Hansestadt....

