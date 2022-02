Zoff in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt : Rostocker müssen weiter auf neue Parkmöglichkeiten warten

Parkpaletten sollen Abhilfe schaffen. Das dauert Anwohnern und Ortsbeirat jedoch zu lange. Als langfristige Lösung plädiert die Stadt für einen anderen Plan, der auf weniger private Autos setzt.

Rostock | Dicht an dicht stehen die Autos am Straßenrand. Für Anwohner in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) ist es alles andere als leicht, einen Parkplatz im Viertel zu finden. Das weiß auch die Stadt. Laut Angaben des Mobilitätsamts weist die KTV neben Warnemünde „einen deutlich höheren Parkdruck“ innerhalb der Hansestadt auf. „Es wird immer schl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.