Handel öffnet nach Corona-Lockdown : Rostocker strömen am Dienstag zahlreich in die Geschäfte

Seit 25. Mai hat der gesamte Einzelhandel wieder auf. Händler und Kunden blicken optimistisch in die Zukunft.

Rostock | Die Schlange vor dem TK Maxx in der Kröpeliner Straße der Rostocker Innenstadt ist am Dienstag lang und bereits von Weitem zu sehen. Nur noch wenige Menschen vor sich und damit bald in den Laden geschafft, hat es Karin Frank. „Ich hatte so Lust mal wieder shoppen zu gehen, einfach rauszukommen“, sagte sie. Seit dem 25. Mai darf der gesamte Einzelhandel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.