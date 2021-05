JVA Waldeck : Rostocker wegen des Verdachts des Drogenhandels in Haft

Der 35-Jährige Tatverdächtige soll mehr als drei Kilogramm Drogen über das Darknet bestellt haben.

Rostock | Ein 35-jähriger Rostocker ist am Mittwoch wegen des Verdachts des Handels mit Drogen festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf Hinweis des Bundeskriminalamtes wurden bei der Staatsanwaltschaft Rostock Ermittlungen gegen den Rostocker aufgenommen, der vermehrt Betäubungsmittel über das Darknet bestellt haben soll. In diesem Zusamme...

