Seit 20 Jahren in Deutschland : Ein Rostocker kämpft um seine Einbürgerung

David Gasparjanz lebt seit fast 20 Jahren in Deutschland. Aber bis heute ist er nicht eingebürgert. Besonders ein Hindernis steht ihm dabei im Weg

Rostock | Wenn David Gasparjanz durch Rostock läuft, trifft er an fast jeder Ecke ein bekanntes Gesicht. „Durch meine Arbeit in der Gastro-Szene kenne ich gefühlt halb Rostock“, sagte er schmunzelnd. Der gebürtige Russe lebt schon seit fast 20 Jahren in Deutschland. „Ich fühle mich mehr als Rostocker als alles andere“, so der 29-Jährige. Doch die deutsche Staat...

