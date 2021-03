Rostocks Steinkohlekraftwerk : Betreiber wollen es frühestens 2030 abschalten

Doch Rostock for Future und die Grünen wollen EnBW und Rhein Energie das Geschäft mit der Kohle vermiesen.

Rostock | Kilometerweit sind bei gutem Wetter die Abgase aus dem Schornstein des Steinkohlekraftwerks in Rostocks Osten zu sehen. Doch wenn es nach den Vorstellungen der Klimaaktivisten von Rostock for Future geht, soll damit 2025 Schluss sein. Durch einen Kniff wollen auch die Grünen in der Bürgerschaft EnBW aus Karlsruhe und Rhein Energie AG aus Köln ihr Gesc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.