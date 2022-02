Ruhestörung in Rostock : Männer gehen aufeinander los

Ein 64-jähriger Bewohner hatte sich vom Lärm aus der Wohnung eines 57-Jährigen gestört gefühlt.

Rostock | Polizei und Rettungsdienst mussten am Donnerstagabend zu einem eskalierten Nachbarschaftsstreit in den Rostocker Stadtteil Evershagen ausrücken. Wegen einer Ruhestörung gerieten zwei Männer derart in einen Zwist, dass am Ende sogar eine Holzlatte eingesetzt wurde. Polizeisprecherin Dörte Lembke bestätigte auf Nachfrage den Vorfall. Von Lärm gestört...

