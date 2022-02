Rostock : Schnellrestaurant dean&david eröffnet am Neuen Markt

Mitte März soll es so weit sein – das erste Schnellrestaurant des Unternehmens kommt nach Rostock. Ein Angebot, das der Hansestadt noch gefehlt hat, sind sich Inhaberin und Gaststättenverband einig.

Rostock | Schnelles, gesundes und nachhaltiges Essen. Dafür gibt es in Rostock noch Nachholbedarf, ist sich Charlette Voß sicher. Bereits vor längerer Zeit fasste die 33-Jährige den Entschluss, ihr erstes eigenes Lokal zu eröffnen. Nun ist es so weit: Auf 84 Quadratmetern entsteht am Neuen Markt – direkt neben dem Vapiano – das erste Rostocker dean&david-Restau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.