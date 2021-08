Alexander-Schmorell-Schule : Schüler beklagen Missstände bei Rostocker Berufsausbildung

Nicht nur das baufällige Gebäude in der Danziger Straße 45, sondern auch Bewertungsmethoden werden kritisiert. Die Schulleitung reagiert überrascht und sagt, dass sie immer ein offenes Ohr für Kritik habe.

Rostock | Mehrere Auszubildende an der Berufsschule Alexander Schmorell in Rostock – darunter auch ehemalige –beklagen sich über vorherrschende Missstände. Die Außenstelle der Einrichtung in der Danziger Straße 45 sei baufällig, Lehrkräfte würden nach Sympathie benoten und sie gingen nicht auf die Bedürfnisse der Schüler ein, lautet deren Kritik. Die Problem...

