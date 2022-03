Rostock : Schüler der Werner-Lindemann-Grundschule säubern ihren Schulhof

Die Grundschule beteiligte sich am Umwelt-Aktionstag von Radio Teddy. Am Ende kam nicht nur jede Menge Müll zusammen, sondern die Schüler wurden sogar noch für ihren Einsatz belohnt.

Rostock | Der Dreck muss weg – das dachten sich auch die Schüler und Lehrer der Werner-Lindemann-Grundschule in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) und haben sich am Umwelt-Aufräumtag von Radio Teddy beteiligt. Mehr als 100 Kinder und Erwachsene kamen am Sonnabend zusammen, um gemeinsam den Schulhof und die Anlagen aufzuräumen, so Tino Hermann, Elternve...

