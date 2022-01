Stadtautobahn in Rostock : Schultransporter kollidiert mit Kleinwagen

Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Rostock | Auf der Rostocker Stadtautobahn ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schultransporter gekommen. Zu einem weiteren Unfall kam es am Stauende. Der Einsatz erforderte zwar eine Menge an Rettungsfahrzeugen, am Ende lief der Zusammenstoß jedoch glimpflich ab. Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 7.15 Uhr auf der Stadt...

