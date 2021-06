Rostock : Senior rammt drei geparkte Autos und überschlägt sich

Während der Bergung des überschlagenen Wagens blieb die Brahestraße gesperrt.

Rostock | Gesundheitliche Probleme am Steuer habe einen älteren Autofahrer in Rostock derart beeinträchtigt, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, drei Autos rammte, sich überschlug und am Ende selbst ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Brahestraße für Bergung voll gesperrt Der schwere Verkehrsunfall hatte sich nach Polizeiangaben am Mit...

