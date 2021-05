Rostock : Senior überfährt rote Ampel und kollidiert mit Fahrradfahrer

Laut Angaben der Polizei habe der 86-Jährige auf einer Kreuzung eine rote Ampel missachtet

Rostock | Ein 86-Jähriger Autofahrer hat an einer Kreuzung in Rostock einen Unfall mit einem Fahrradfahrer verursacht. Laut Angaben der Polizei am Mittwoch habe der Senior auf der Kreuzung St.-Petersburger Straße / Warnowallee im Stadtteil Lütten Klein am Dienstagnachmittag eine rote Ampel missachtet und kollidierte mit einem von rechts kommenden Fahrradfahrer....

