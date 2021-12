Ausstrahlung ab 13. Dezember : „Shopping Queen“-Kandidatinnen aus Rostock verraten erste Details

Die Ausstrahlung der Folgen der Vox-Sendung startet am 13. Dezember. Die Kandidatinnen berichten, wie es hinter den Kulissen ablief.

Rostock | Ab Montag, 13. Dezember, heißt es in der Vox-Sendung „Shopping Queen“: „Rot, weiß, blau! Sei im maritimen Look die Schau!“ Dann wird in den neuen Folgen zu sehen sein, wie sich die Rostocker Kandidatinnen bei der Umsetzung des Mottos geschlagen haben und wer am Ende von Modedesigner Guido Maria Kretschmer den Titel Shopping Queen von Rostock verliehen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.