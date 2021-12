St.-Johannis-Kantorei Rostock : Traditionelles Silvesterkonzert abgesagt

Das für den 31. Dezember geplante Konzert der St.-Johannis-Kantorei Rostock mit barocker Kammermusik fällt aus.

Rostock | Das traditionelle Silvesterkonzert mit barocker Kammermusik der St.-Johannis-Kantorei Rostock am 31. Dezember in der Johanniskirche muss abgesagt werden. Darüber informierte jetzt der Kantor Prof. Dr. Markus Johannes Langer. Hintergrund sind die strengen Corona-Auflagen. Die Kantorei gestaltet regelmäßig die Gottesdienste in der 1950 geweihten St.-Joh...

