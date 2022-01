Bürgerschaft hat beschlossen : Sixt darf auf dem Groten Pohl in Rostock bauen

Für die Ansiedlung der Firma im neuen Wohn- und Sondergebiet hagelte es in der Sitzung am Mittwoch jedoch auch Kritik. Der Autovermieter will in seinem künftigen Innovation Center etwa 1200 Mitarbeiter beschäftigen.

Rostock | Der Autovermieter Sixt darf sich im künftigen Wohn- und Sondergebiet Groter Pohl in der Rostocker Südstadt ansiedeln. Für den dafür nötigen Grundsatzbeschluss sprachen sich die Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch in der Stadthalle aus. Beschlossen haben die Stadtpolitiker aber auch, dass das sogenannte Innovation Center nur gebaut werden...

