Aktion des Landesfrauenrats MV : Prozession für Kunst und Mut zieht durch Rostock

Eine 400 Kilogramm schwere Skulptur wechselte am Sonntag in der Hansestadt ihren Ausstellungsort: Von der Societät maritim in der August-Bebel-Straße ging es zu Fuß und mit Musik bis zur Petrikirche.

Rostock | Mit einer „Prozession für Kunst und Mut“ durch Rostock wechselte die Skulptur „o.T.“ der Bildhauerin Barbara Wetzel am Sonntag ihren Ausstellungsort. Für die 3,50 Meter hohe und 400 Kilogramm schwere Skulptur ging es zu Fuß und begleitet von einer Jazz-Band von der Societät maritim in der August-Bebel-Straße bis zur Petrikirche. Dort wird sie bis Ende...

