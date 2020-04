NDR- Sommertour : Veranstaltungen in MV abgesagt

Alle fünf Termine der NDR-Sommertour werden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr gestrichen.

von NNN

20. April 2020, 12:31 Uhr

Dummerstorf | Die Absage von Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie trifft auch die Sommertour des NDR. Unter anderem sollte diese am 29. Juni in Dummerstorf Station machen. Die Veranstaltung muss nun abgesagt werden, teilte der NDR am Montag mit. Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher würden laut Veranstalter an erster Stelle stehen, hieß es zur Begründung.

Auch die Veranstaltungen in Altentreptow am 13. Juni, Wolgast am 25. Juni, Wismar am 22. August und Hagenow am 5. September sind davon betroffen. "Ersatztermine stehen auch aufgrund der aufwändigen Organisationen in diesem Jahr nicht zur Verfügung", gab der NDR bekannt.